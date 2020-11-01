Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром иностранных дел Турции (Версия 2)

Политика 1 ноября 2020 17:19 (UTC+04:00)

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БАКУ/Trend/ - 1 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром иностранных дел Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу.

Как сообщает Trend, поприветствовав гостей, Президент Ильхам Алиев сказал:

- Добро пожаловать, уважаемый Мевлют бей, дорогие гости.

Рад вас видеть. Ваш визит в очередной раз демонстрирует солидарность Турции с Азербайджаном. Начиная с первых дней войны, с первых часов, Турция рядом с нами. Как сказал мой дорогой брат, господин Президент, Турция всегда рядом с Азербайджаном, Азербайджан не одинок. Эта политическая и моральная поддержка продолжается и сегодня. И уважаемый Президент, в то же время, председатель Великого национального собрания Турции, вы – министр иностранных дел, министр обороны и другие высокопоставленные лица неоднократно оказывали поддержку Азербайджану. Это вызывает у нас, азербайджанского народа, глубокое удовлетворение. Это еще раз демонстрирует, что мы рядом друг с другом во все периоды – и в хорошие, и в трудные дни. Эта политическая и моральная поддержка, конечно же, воодушевляет нас и мы продолжаем свое правое дело.

Как вы знаете, операция успешно продолжается. До сегодняшнего дня многие села, города, поселки были освобождены от оккупантов, в частности города Физули, Джебраил, Зангилан, Губадлы. В целом, примерно 200 населенных пунктов освобождены от врага, и это продолжается. Каждую неделю я предоставляю информацию о новых освобожденных городах и селах и надеюсь, что мы восстановим свою территориальную целостность.

За это время я неоднократно говорил, что мы хотим, чтобы этот вопрос нашел уже свое решение за столом переговоров. Но Армения не дает возможности для этого, она трижды грубо нарушила объявленный режим прекращения огня, в том числе подвергла Гянджу бомбардировке баллистическими ракетами, затем подвергла бомбардировке город Барда, в результате чего у нас были большие потери. Это еще раз демонстрирует бесчеловечное поведение Армении, а также то, что они не хотят мира. Они хотят, чтобы эта оккупация была вечной. Они вновь хотят оккупировать населенные пункты, которые были освобождены нашей армией. Именно это является основной причиной продолжения войны. Если Армения, наконец, прекратит свои грязные деяния, то тогда прекращение огня будет обеспечено, а решение вопроса будет за столом переговоров.

Но надеюсь, что этот процесс не затянется. Потому что мы ждали 30 лет. Мы хотим, чтобы вывод вооруженных сил Армении с других оккупированных земель был обеспечен за столом переговоров в кратчайший срок. В противном случае мы продолжим восстанавливать свою территориальную целостность любым путем, и, как я уже говорил, пойдем до конца.

Армения фактически признала свое поражение. Как вы знаете, недавно премьер-министр Армении направил письмо Президенту России господину Путину. Это письмо, на самом деле, является признанием поражения. Потому что была запрошена военная поддержка России, хотя никакого основания для этого нет. Азербайджан проводит свои военные операции на признанных международным сообществом территориях страны, наша страна не проводит каких-либо операций на территории Армении. У нас нет таких планов. Если бы такие планы были, мы бы сделали это в июле этого года. Как вы знаете, в то время Армения атаковала нас на государственной границе, и мы вывели Армению со своих земель, не пересекая государственную границу. Поэтому с одной стороны она признает поражение, - отправка этого письма подтверждает это, - с другой стороны не хочет полностью капитулировать. Продолжение сегодня войны и потери с обеих сторон происходят в результате возложенной на Пашиняна большой ответственности и его грязных деяний. Вся ответственность лежит на армянской стороне и, если они, признав это поражение, покинут наши земли, то самым приемлемым вариантом будет решение вопроса за столом переговоров. Словом, решение этого вопроса уже осуществляется. Я говорил, что Азербайджан выполняет резолюции Совета Безопасности ООН, и выполнил большую часть базовых принципов. Надеюсь, что и остальная часть базовых принципов будет реализована и территориальная целостность нашей страны будет восстановлена.

Пользуясь случаем, в то же время, хочу выразить благодарность всему братскому народу Турции за оказанную гражданами страны, нашими братьями, поддержку в эти дни. Они присылают мне многочисленные письма, это очень искренние письма, которые трогают нас. В то же время, представители турецких медиа днем и ночью подвергают риску свои жизни на поле боя, и эти кадры мировая общественность в основном узнает и видит посредством турецких медиа. После подлой бомбардировки Гянджи, Барды первыми сюда прибыли наши братья из Турции. Поэтому это еще раз демонстрирует единство Турции и Азербайджана. Каждый раз, когда я говорил об этом с моим дорогим Братом, мы знали, что это единство не на словах, а на деле, а сегодня это знает весь мир. Еще раз добро пожаловать.

Мевлют ЧАВУШОГЛУ сказал:

- Спасибо большое за то, что приняли нас, мой господин Президент.

Я приехал сюда по рекомендации и поручению нашего господина Президента. Ежедневно Вы разговариваете с ним, минимум два раза в день, но он все равно передал Вам свои приветствия. У нашего Президента есть одно поручение нам – не оставляйте братский Азербайджан в этом процессе в одиночестве, регулярно совершайте визиты туда – в Баку и действуйте сообща. Наш министр обороны, другие товарищи, Бинали бей также приедут, председатель нашего Меджлиса здесь.

Мы гордимся Вашими победами на поле боя. Вы показали всему миру силу тюрков, гордимся этим. Иншаллах, мы вернем свои исконные земли этими успешными операциями.

Наши граждане пристально следят за карабахским вопросом, за этими продолжающимися операциями, и постоянно предупреждают нас: «Оказывайте еще большую поддержку Азербайджану, не оставляйте его одного». Многие говорят: «Отправьте и нас на фронт». Уверен, что эти слова отражены и в адресованных Вам письмах.

Президент Ильхам АЛИЕВ: Да, да.

Мевлют ЧАВУШОГЛУ: Несмотря на все эти преимущества – как на поле боя, так и с правовой точки зрения, на вашу правоту в вопросе прекращения огня и на переговорах, Азербайджан, как уверенное в себе государство и как нация, под Вашим руководством показал всему миру, что является сильным государством. Есть те, кто понимает это, те, кто не понимает, и те, кто не хочет понимать.

Все видят, что делает Армения и как она каждый раз нарушает режим прекращения огня. Но много тех, кто не хочет об этом говорить. Мы знаем это. Поэтому, еще больше укрепляя солидарность между нами, мы продолжим защищать свое право.

Х Х Х

Глава нашего государства вновь выразил соболезнования в связи с жертвами в результате землетрясения в городе Измир. Президент Ильхам Алиев выразил благодарность за приветствия Президента Реджепа Тайипа Эрдогана, просил передать и его приветствия главе Турецкого государства.

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