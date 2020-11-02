Члены Международного центра Низами Гянджеви направили письмо Президенту Ильхаму Алиеву

БАКУ /Trend/ - Члены Международного центра Низами Гянджеви направили письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Уважаемый господин Президент,

Мы заявляем о своем возмущении в связи с начавшимися 27 сентября крупномасштабными военными операциями против Азербайджана, в результате которых погибли 90 мирных жителей, включая детей и пожилых людей.

Мы решительно осуждаем обстрел гражданских лиц и призываем международную общественность, такие международные организации, как ООН и ОБСЕ, оказать всестороннюю поддержку Азербайджанской Республике. Уничтожение культурного наследия какого-либо народа ни в коем случае не может быть оправдано. Постоянный обстрел Арменией гражданских лиц, гражданских объектов и исторических памятников является показателем продолжающейся агрессивной политики страны-оккупанта, а также грубым нарушением Гаагской конвенции ЮНЕСКО 1954 года о защите культурных ценностей во время вооруженного конфликта, Конвенции ЮНЕСКО 1972 года об охране всемирного культурного и природного наследия, Женевской конвенции 1949 года о защите гражданского населения во время войны, а также международного гуманитарного права, включая Европейскую конвенцию об охране археологического наследия от 1992 года.

Мы - члены Международного центра Низами Гянджеви обращаемся к ООН и ЮНЕСКО с тем, чтобы они, выполняя свои обязанности, вмешались с целью скорейшего спасения общечеловеческого наследия. Кроме того, сопредседатели Минской группы ОБСЕ должны активизировать свои усилия и осуществлять конструктивную деятельность. Для проведения переговоров на основе и уважении международного права необходимо оказать международную поддержку.

От имени Международного центра Низами Гянджеви мы всеми усилиями демонстрируем солидарность с целью предотвращения гибели людей, защиты гражданских лиц, ценных культурных памятников и объектов в городах Гянджа, Барда и Тертер.

Господин Президент, мы выражаем признательность за особую деятельность нашим сопредседателям госпоже Вайре Вике-Фрейберге и Исмаилу Серагельдину.

Господин Президент, выражаем Вам наше высочайшее уважение и почтение", - говорится в письме.