Современное технологическое оружие - лишь один из инструментов азербайджанской армии - минобороны

БАКУ /Trend/ - Современное технологическое оружие - лишь один из инструментов азербайджанской армии.

Как сообщает Trend, об этом сказал пресс-секретарь министерства обороны Азербайджана полковник-лейтенант Анар Эйвазов.

"Еще раз предупреждаем, что позиции и боевые средства противника, обстреливающие позиции наших подразделений и населенные пункты с территории Армении, в рамках адекватных ответных мер становятся легитимными военными целями.

Азербайджанская армия фактически парализует врага выводя из строя современным технологическим оружием командные пункты противника, его ракетные и артиллерийские средства, боевую технику и снаряжение. Современное технологическое оружие - лишь один из инструментов силы нашей армии. Судьбу военных действий определяет в первую очередь Верховный главнокомандующий.

ВС Армении используют старое, просроченное оружие. Не исключено, что часть выпущенных с территории Армении из таких систем ракеты, меняют траекторию полета и поражают находящиеся под оккупацией населенные пункты и гражданские объекты. В настоящее время наша армия полностью контролирует оперативную обстановку", - сказал он.

(Редактор: Юсиф Агаев)