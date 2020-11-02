В соцсетях от имени помощника Президента Азербайджана созданы фейковые профили (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В социальных сетях от имени помощника Президента Азербайджана - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмета Гаджиева созданы фейковые профили, передает в понедельник Trend.

Об этом на своей странице в Twitter написал сам Хикмет Гаджиев.

"Уважаемые пользователи! От моего имени созданы адреса @hikmet_hajiyev в Twitter и Hikmet Hajiyev на Телеграм-канале. Ранее подобные фейковые профили создавались в Instagram и Facebook. В Twitter у меня есть только один аккаунт - @HikmetHajiyev", - написал он.

В другом своем твите Гаджиев отметил, что посредством одного из фейковых профилей пишутся комментарии под публикациями МИД Армении в Twitter.

"Армянская пропагандистская машина создает такие фейковые профили от моего имени, а затем пишет комментарии под публикациями МИД Армении. Это нелепо", - пишет он.

(Редактор: Натаван Эфендиева)