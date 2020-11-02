Репортаж Reuters подтвердил наличие наемников в ВС Армении - Хикмет Гаджиев (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Репортаж Reuters подтвердил, что в рядах вооруженных сил Армении находятся иностранные боевики и наемники.

Как сообщает Trend, об этом на своей официальной странице в Twitter написал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

"Мы неоднократно заявляли, что Армения использует наемников из Ливана и Сирии, а также террористов РПК", - отметил он.

(Редактор: Юсиф Агаев)