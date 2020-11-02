Мы решительно осуждаем нападение радикальных армянских групп на газету The New York Times - Хикмет Гаджиев (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Мы решительно осуждаем нападения и угрозы в адрес газеты The New York Times со стороны радикальных и шовинистических армянских лоббистских групп в США, как это было против сотрудников французского телеканала TF1 во Франции.

Как сообщает Trend, об этом на своей официальной странице в Twitter написал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

"Они пытаются задушить свободу слова. Мы можем не соглашаться с некоторыми частями репортажа, но мы уважаем их работу", - написал он.

(Редактор: Юсиф Агаев)