БАКУ /Trend/ - Русская община Шамахинского района направила письмо Президенту Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Trend, в письме говорится:

"Многоуважаемый Ильхам Гейдар оглу,

27 сентября 2020 года в ответ на широкомасштабную провокацию армянских сепаратистских войск Азербайджан начал контрнаступательную операцию по освобождению своих земель от оккупации, продолжающейся около 30 лет.

Мы, миролюбивые люди, которые ждали и надеялись, что Карабахский вопрос будет решен невоенным путем. Но и у нас иссякло терпение.

Сейчас азербайджанский народ под руководством Верховного главнокомандующего пишет славную историю с участием своей непобедимой армии. Азербайджан на справедливом пути, ведет борьбу за правое дело.

Всем своим существом и всем сердцем мы верим: наши земли в скором времени будут освобождены, и Государственный флаг Азербайджана будет поднят в Шуше. Каждый гражданин Азербайджана с нетерпением ждет этого дня Победы.

Мы – русская община Шамахинского района, выражаем Вам глубокую благодарность за проделанную Вами работу во имя прогресса и процветания нашей страны.

Сегодня атмосфера толерантности в Азербайджане является продолжением традиций, унаследованных от исторического прошлого азербайджанского народа. В настоящее время в независимом Азербайджане проживает русское население, сохранившее свои национально-духовные ценности, язык и культуру, действуют Русская община, Центр русской культуры. Словом, в стране созданы все условия для того, чтобы представители различных национальностей, культур и религий жили в условиях свободы и мира.

Русский язык используется как повседневное средство общения во всех уголках страны, в том числе и среди жителей Шамахи. Русский язык также преподается как иностранный в классах, где языком обучения является азербайджанский. В Шамахе действуют 4 общеобразовательные школы, где обучение проводится на русском языке.

Русское кладбище, расположенное в Шамахинском районе, охраняется, всегда содержится в хорошем состоянии, что является примером религиозной и культурной толерантности. В нашем районе проживают представители различных национальностей. В отношениях между нами царят дружба и взаимоуважение. Мы вместе в добре и в невзгодах.

Мы, жители Шамахи, являющиеся русскими по национальности, как и все азербайджанцы, любим Вас – уважаемого Президента. Желаем Вам крепкого здоровья и Победы в эти тяжелые для нашей республики дни".