Вице-премьер Азербайджана принял делегацию во главе с Бинали Йылдырымом (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Сегодня в Исполнительном секретариате правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) прошла встреча вице-премьера, зампредседателя-исполнительного секретаря партии Али Ахмедова с членами находящейся в стране делегации во главе с экс-премьером, экс-спикером Великого национального собрания Турции Бинали Йылдырымом, сообщает в понедельник Trend.

Во встрече участвовали председатель межпарламентской группы дружбы Турция-Азербайджан Шамиль Айрым, а также Джалал Адан - председатель фракции в турецком парламенте Националистической партии Турции, находящейся в союзе с правящей Партией справедливости и развития, сын Бинали Йылдырыма Эркам Йылдырым и ректор Университета Бозок, профессор Кюршад Зорлу.

Ахмедов назвал этот визит примером высоких связей между двумя странами, отметив, что весь мир является свидетелем азербайджано-турецкого братства и исторической дружбы двух стран, и в частности поддержки Турцией справедливой борьбы Азербайджана: «Весь мир видит, что рядом с Азербайджаном, который сегодня ведет борьбу за правое дело, находится такое большое государство, как Турция, и это так же месседж миру. Это наглядный пример моральной и политической поддержки, оказываемой Президентом Турции, официальными лицами, всем турецким обществом нашей стране. Данная поддержка укрепляет силу и мощь Азербайджана. Наряду с тем, что этот визит - наглядный пример азербайджано-турецкого братства, он также является показателем поддержки, которую Турция оказывает Азербайджану с 27 сентября по сегодняшний день. И азербайджанский народ очень высоко ценит эту поддержку».