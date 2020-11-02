Письма с мольбами Пашиняна не принесут никакого результата - депутат

БАКУ /Trend/ - С первых дней контрнаступательной операции в Карабахе, начатой армией Азербайджана 27 сентября в ответ на армянские провокации, освобождены от оккупации порядка 200 населенных пунктов. Доблестная азербайджанская армия продолжает свой победоносный марш на пути к освобождению наших земель.

Об этом в понедельник сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Афет Гасанова.

Депутат сообщила, что армянская сторона никак не хотела мириться со своим поражением, с первых дней начала боевых операций она кормит свой народ ложью, рассказывая небылицы о своих "победах".

"Возможно они надеялись на то, что какие-то силы окажут давление на Азербайджан, остановят его. Но ничего такого не случилось. Президент Азербайджана, Верховный Главнокомандующий Ильхам Алиев нейтрализовал всяческое давление, никто не смог нас остановить. Потому, что Азербайджан борется за справедливость, очищает от оккупантов свою землю и никто не может помешать нам в этом.

Армения, попав в беспомощное положение, уже начала признавать свое горькое поражение. Письмо с мольбами Пашиняна, адресованное президенту России Владимиру Путину, является лишним доказательством вышесказанного. Но и эта последняя надежда армянского премьера была развеяна. Российская сторона обещала оказать помощь, но только в случае, если действия перекинутся на территорию Армении.

Впрочем, Пашинян не понимает, что уже поздно что-то менять, в сложившейся ситуации ему уже никто не поможет, никто не в силах остановить армию Азербайджана. Нам не нужны чьи-либо земли, мы освобождаем свои территории. Единственный выход для Армении - покинуть азербайджанские земли, чем раньше Армения воспользуется этим последним шансом, тем лучше будет для нее. В противном случае азербайджанская армия уничтожит последние остатки оккупантов", - добавила Афет Гасанова.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)