Мы в Баку, чтобы поддержать Азербайджан - президент Союза торговых палат и товарных бирж Турции (ФОТО)

Политика 2 ноября 2020 14:51 (UTC+04:00)
Мы в Баку, чтобы поддержать Азербайджан - президент Союза торговых палат и товарных бирж Турции (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Мы в Баку, чтобы поддержать Азербайджан, который освобождает свои земли от армянской оккупации.

Как передает в понедельник Trend, об этом сказал находящийся в столице Азербайджана президент Союза торговых палат и товарных бирж Турции Мустафа Рифат.

Он пожелал скорейшей победы славной армии Азербайджана, освобождающей земли страны от оккупации.

"Я решительно осуждаю атаки Армении на гражданских лиц. Успехи, завоеванные армией Азербайджана, вызывают чувство гордости у всего тюркского мира. Мы рассматриваем связи с Азербайджаном в контексте высказывания "одна нация, два государства". Уверены в победе народа Азербайджана! Мы всегда рядом с вами, Карабах - это Азербайджан!", - сказал Рифат.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)

Мы в Баку, чтобы поддержать Азербайджан - президент Союза торговых палат и товарных бирж Турции (ФОТО) - Gallery Image
Мы в Баку, чтобы поддержать Азербайджан - президент Союза торговых палат и товарных бирж Турции (ФОТО) - Gallery Image
Мы в Баку, чтобы поддержать Азербайджан - президент Союза торговых палат и товарных бирж Турции (ФОТО) - Gallery Image
Мы в Баку, чтобы поддержать Азербайджан - президент Союза торговых палат и товарных бирж Турции (ФОТО) - Gallery Image
Мы в Баку, чтобы поддержать Азербайджан - президент Союза торговых палат и товарных бирж Турции (ФОТО) - Gallery Image
Мы в Баку, чтобы поддержать Азербайджан - президент Союза торговых палат и товарных бирж Турции (ФОТО) - Gallery Image
Мы в Баку, чтобы поддержать Азербайджан - президент Союза торговых палат и товарных бирж Турции (ФОТО) - Gallery Image
Мы в Баку, чтобы поддержать Азербайджан - президент Союза торговых палат и товарных бирж Турции (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Мы в Баку, чтобы поддержать Азербайджан - президент Союза торговых палат и товарных бирж Турции (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Мы в Баку, чтобы поддержать Азербайджан - президент Союза торговых палат и товарных бирж Турции (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Мы в Баку, чтобы поддержать Азербайджан - президент Союза торговых палат и товарных бирж Турции (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Мы в Баку, чтобы поддержать Азербайджан - президент Союза торговых палат и товарных бирж Турции (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Мы в Баку, чтобы поддержать Азербайджан - президент Союза торговых палат и товарных бирж Турции (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Мы в Баку, чтобы поддержать Азербайджан - президент Союза торговых палат и товарных бирж Турции (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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