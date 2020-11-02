БАКУ /Trend/ - Ситуация на оккупированных территориях плачевная - все наши исторические, религиозные памятники разрушены, осквернены.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе встречи с генеральным секретарем Совета сотрудничества тюркоязычных государств Багдадом Амреевым, президентом Союза торговых палат и товарных бирж Турции Мустафой Рифатом, председателем Торговой и промышленной палаты Узбекистана Адхамом Икрамовым и президентом Торговой и промышленной палаты Кыргызстана Маратом Шаршекеевым.

«Война продолжается уже больше месяца. Мы преподаем оккупантам урок, гоним их с наших земель. Многие населенные пункты уже освобождены от оккупации. Каждую неделю от оккупантов освобождаются десятки новых населенных пунктов – городов, сел, поселков и победоносная Азербайджанская армия продолжает свои успешные операции», - сказал Президент Ильхам Алиев.

«Ситуация на оккупированных территориях плачевная. Все наши исторические, религиозные памятники разрушены, осквернены. В Зангиланском районе, в мечети, расположенной на оккупированных территориях, армяне содержали свиней, соответствующие видеокадры есть в интернете, и это вызывает гнев у всего мусульманского мира. Это в очередной раз показывает, что Армянское государство с ненавистью относится ко всему мусульманскому миру, в противном случае таких подлых действий не было бы совершено. Конечно же, весь мусульманский мир вновь видит, с каким озверевшим врагом мы оказались лицом к лицу», - отметил глава государства.