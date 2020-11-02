Президент Ильхам Алиев: Армения, чтобы уничтожить максимально большое число людей, применяет запрещенное оружие

Политика 2 ноября 2020 17:56 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев: Армения, чтобы уничтожить максимально большое число людей, применяет запрещенное оружие

БАКУ /Trend/ - Армения, чтобы уничтожить максимально большое число людей, применяет запрещенное оружие.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе встречи с генеральным секретарем Совета сотрудничества тюркоязычных государств Багдадом Амреевым, президентом Союза торговых палат и товарных бирж Турции Мустафой Рифатом, председателем Торговой и промышленной палаты Узбекистана Адхамом Икрамовым и президентом Торговой и промышленной палаты Кыргызстана Маратом Шаршекеевым.

«Армения, которая не может устоять перед нами на поле боя, ежедневно подвергает обстрелу наши города, села. По предоставленной мне сегодня утром информации, с 6 часов утра, - сейчас без пяти девять, - по нашим городам и селам было выпущено более 200 снарядов. В течение этого месяца в результате подлого обстрела погибло 91 гражданское лицо, 10 из них - дети, ранены 404 гражданских лица, разрушено свыше 2 тысяч домов. Армения, чтобы уничтожить максимально большое число людей, применяет запрещенное оружие. Мы же мстим на поле боя. Я говорил об этом неоднократно, говорил, что мы будем мстить на поле боя и мстим. Мы гоним врага и будем гнать до конца. В то же время Армении трижды был предоставлен шанс. Несмотря на успешную операцию нашей армии, мы с уважением отнеслись к предложениям международных посредников и трижды пришли к соглашению о режиме прекращения огня. И трижды Армения грубо нарушила его – первый раз бомбардировкой баллистическими ракетами Гянджи. Второй раз она нарушила его спустя 4-5 минут после начала режима прекращения огня. А в третий раз в результате обстрела Барды ракетами установки «СМЕРЧ» погиб 21 человек, 70 получили ранения. В результате же обстрела Гянджи баллистическими ракетами погибли около 30 человек. Вот это – чудовищное лицо армянского фашизма. Мы не только освобождаем свои земли от врага, но также ломаем хребет армянского фашизма, который является источником большой угрозы для региона, и мы будем продолжать это делать. Никто не может перед нами устоять, никто не сможет сбить нас с этого пути», - сказал Президент Ильхам Алиев.

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