Президент Ильхам Алиев: Мы разбиваем врага, бьем его на нашей земле и выдворяем с наших земель

БАКУ /Trend/ - Мы разбиваем врага, бьем его на нашей земле и выдворяем с наших земель.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе встречи с генеральным секретарем Совета сотрудничества тюркоязычных государств Багдадом Амреевым, президентом Союза торговых палат и товарных бирж Турции Мустафой Рифатом, председателем Торговой и промышленной палаты Узбекистана Адхамом Икрамовым и президентом Торговой и промышленной палаты Кыргызстана Маратом Шаршекеевым.

«Если Армения, например сегодня, прекратит обстрел и продемонстрирует конструктивную позицию за столом переговоров, возьмет на себя конкретное обязательство по выводу своих войск с оставшейся части наших земель, то мы готовы остановиться. Мы считаем, что военное решение конфликта должно перейти в политическую плоскость, и мы готовы к этому. Надеюсь, что горькое поражение Армении вынудит их серьезно подумать и прийти к этому решению.

Но мы видим противоположное. Премьер-министр Армении направляет письмо Президенту России и просит военной помощи. Это абсолютно неприемлемо. Нет никакого основания для этого. Мы разбиваем врага, бьем его на нашей земле и выдворяем с наших земель. Мы не совершили против Армении какой-либо агрессии. Это во-первых. Во-вторых, Россия – сопредседатель Минской группы. Она, как и все сопредседатели, должна быть нейтральной, этого, по сути, и требует от сопредседателей мандат, предоставленный им ОБСЕ. Направленное Пашиняном письмо, в действительности, является его признанием. Он признал, что Армения потерпела поражение. Считаю, что это признание должно быть серьезно проанализировано и в армянском обществе, на руководство этой страны должно быть оказано серьезное давление, чтобы эта война была остановлена, оккупанты покинули наши земли и в регионе был обеспечен мир.

Я еще раз благодарю вас за эту прекрасную инициативу, добро пожаловать. Уверен, что ваше мероприятие пройдет успешно», - сказал глава государства.