Мы, как Тюркский совет и тюркский мир, рядом с братским Азербайджаном - Багдад Амреев

БАКУ /Trend/ - На этот раз тюркский деловой мир приехал в Баку, чтобы донести голос братского Азербайджана всему миру.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал генеральный секретарь Совета сотрудничества тюркоязычных государств Багдад Амреев в ходе встречи с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

«С первых дней начала атак Армении на Азербайджан мы, как Тюркский совет, тюркский мир, рядом с братским Азербайджаном. Мы сделали необходимые заявления и сообщения. Я поехал в Гянджу, где в ходе встречи с представителями прессы выразил свою еще более жесткую позицию. В этой Отечественной войне мы рядом с Азербайджаном. Я также выразил поддержку тюркского мира и Тюркского совета в связи с законным правом Азербайджана на безоговорочное возвращение находящихся под оккупацией земель. Мы говорим, что конфликт должен быть урегулирован исключительно в рамках суверенитета, территориальной целостности и на основании неприкосновенности границ Азербайджанской Республики, признанных международным сообществом», - сказал он.