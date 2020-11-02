Независимо от возложенной на нас задачи, мы будем рядом с Азербайджаном в течение 24 часов - Мустафа Рифат

БАКУ /Trend/ - Поздравляем в Вашем лице Азербайджанскую армию. Вы избавляете нас от 30-летней тоски. Да поможет Вам Аллах.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Союза торговых палат и товарных бирж Турции Мустафа Рифат в ходе встречи с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

«Независимо от того, какая задача будет возложена на нас, на ваших тюркских братьев, братьев из Турции, мы будем рядом с Вами в течение 24 часов. Достаточно сообщить нам об этом, господин Президент. С того дня мы украсили здание Союза торговых палат и товарных бирж Турции нашим азербайджанским флагом. Это было распространено в социальных медиа. В тот день, когда Вы начали операцию, на одно из самых престижных зданий Анкары мы водрузили азербайджанский флаг», - сказал Рифат.