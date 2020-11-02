Тюркский совет направил помощь армии Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Совет сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) направил помощь азербайджанской армии.

Как передает в понедельник Trend, находящийся в столице Азербайджана президент Союза торговых палат и товарных бирж Турции Мустафа Рифат сказал, что Тюркский совет всегда рядом с Азербайджаном.

"Сегодня мы, представители Тюркского совета, находимся в Азербайджане. Прибыли делегаты из Узбекистана, Кыргызстана и Турции. Казахстан присоединился к мероприятию посредством видеоконференции.

Мы прибыли сюда, чтобы продемонстрировать нашу солидарность с Азербайджаном. В рамках поддержки азербайджанским братьям Тюркский совет направил на фронт помощь в виде товаров первой необходимости", - сказал Рифат.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)