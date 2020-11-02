Президент Ильхам Алиев принял генсека Тюркского совета и других официальных лиц (Версия 2)

Политика 2 ноября 2020 17:47 (UTC+04:00)

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БАКУ/Trend/ - 2 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял генерального секретаря Совета сотрудничества тюркоязычных государств Багдада Амреева, президента Союза торговых палат и товарных бирж Турции Мустафу Рифата, председателя Торговой и промышленной палаты Узбекистана Адхама Икрамова и президента Торговой и промышленной палаты Кыргызстана Марата Шаршекеева.

Как сообщает Trend, глава нашего государства выступил на встрече.

Выступление Президента Ильхама Алиева

- Добро пожаловать. Заседание Торговой и промышленной палаты Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Баку является очень знаменательным событием. Если учесть, что в настоящее время Азербайджан ведет Отечественную войну, то это заседание имеет особое значение. Мы воспринимаем это как оказанную нам поддержку и признак солидарности, благодарим вас за это. Это внеочередное заседание, главная цель которого оказание нашей стране моральной поддержки.

С первых дней войны мы чувствуем поддержку Турции и других братских дружественных стран. Как вы знаете, Президент Турецкой Республики, мой дорогой брат первым поддержал нас, сделал очень важные заявления. Он сказал, что Азербайджан не одинок, Турция рядом с Азербайджаном. После этого главы государств и правительств других дружественных братских стран – Пакистана, Афганистана и главы государств и правительств других стран оказали нам поддержку. Рад, что Совет сотрудничества тюркоязычных государств оказал нам поддержку и было сделано очень важное заявление Совета. Это – проявление единства, солидарности между тюркоязычными странами. В то же время, могу сказать, что Азербайджан получил очень большую поддержку также в мировом масштабе. Движение неприсоединения – международный институт, который объединяет в себе 120 стран, второй по величине после ООН, и Организация исламского сотрудничества выразили нам свою поддержку. Это, конечно же, в очередной раз демонстрирует, что наше дело правое, мы восстанавливаем территориальную целостность, ведем войну на своей территории, в то же время это является проявлением отношения объединенных в этих организациях стран к Азербайджану.

Война продолжается уже больше месяца. Мы преподаем оккупантам урок, гоним их с наших земель. Многие населенные пункты уже освобождены от оккупации. Каждую неделю от оккупантов освобождаются десятки новых населенных пунктов – городов, сел, поселков и победоносная Азербайджанская армия продолжает свои успешные операции.

Ситуация на оккупированных территориях плачевная. Все наши исторические, религиозные памятники разрушены, осквернены. В Зангиланском районе, в мечети, расположенной на оккупированных территориях, армяне содержали свиней, соответствующие видеокадры есть в интернете, и это вызывает гнев у всего мусульманского мира. Это в очередной раз показывает, что Армянское государство с ненавистью относится ко всему мусульманскому миру, в противном случае таких подлых действий не было бы совершено. Конечно же, весь мусульманский мир вновь видит, с каким озверевшим врагом мы оказались лицом к лицу. Армения, которая не может устоять перед нами на поле боя, ежедневно подвергает обстрелу наши города, села. По предоставленной мне сегодня утром информации, с 6 часов утра, - сейчас без пяти девять, - по нашим городам и селам было выпущено более 200 снарядов. В течение этого месяца в результате подлого обстрела погибло 91 гражданское лицо, 10 из них – дети, ранены 404 гражданских лица, разрушено свыше 2 тысяч домов. Армения, чтобы убить максимально большее число людей, применяет запрещенное оружие. Мы же мстим на поле боя. Я говорил об этом неоднократно, говорил, что мы будем мстить на поле боя и мстим. Мы гоним врага и будем гнать до конца. В то же время Армении трижды был предоставлен шанс. Несмотря на успешную операцию нашей армии, мы с уважением отнеслись к предложениям международных посредников и трижды пришли к соглашению о режиме прекращения огня. И трижды Армения грубо нарушила его – первый раз бомбардировкой баллистическими ракетами Гянджи. Второй раз она нарушила его спустя 4-5 минут после начала режима прекращения огня. А в третий раз в результате обстрела Барды ракетами установки «СМЕРЧ» погиб 21 человек, 70 получили ранения. В результате же обстрела Гянджи баллистическими ракетами погибли около 30 человек. Вот это – чудовищное лицо армянского фашизма. Мы не только освобождаем свои земли от врага, но также ломаем хребет армянского фашизма, который является источником большой угрозы для региона, и мы будем продолжать это делать. Никто не может перед нами устоять, никто не сможет сбить нас с этого пути.

Наряду с этим, я неоднократно говорил, и это является моей позицией, если Армения, например, сегодня прекратит обстрел и продемонстрирует конструктивную позицию за столом переговоров, возьмет на себя конкретное обязательство по выводу своих войск с оставшейся части наших земель, то мы готовы остановиться. Мы считаем, что военное решение конфликта должно перейти в политическую плоскость, и мы готовы к этому. Надеюсь, что горькое поражение Армении вынудит их серьезно подумать и прийти к этому решению.

Но мы видим противоположное. Премьер-министр Армении направляет письмо Президенту России и просит военной помощи. Это абсолютно неприемлемо. Нет никакого основания для этого. Мы разбиваем врага, бьем его на нашей земле и выдворяем с наших земель. Мы не совершили против Армении какой-либо агрессии. Это, во-первых. Во-вторых, Россия – сопредседатель Минской группы. Она, как и все сопредседатели, должна быть нейтральной, этого, по сути, и требует от сопредседателей мандат, предоставленный им ОБСЕ. Направленное Пашиняном письмо, в действительности, является его признанием. Он признал, что Армения потерпела поражение. Считаю, что это признание должно быть серьезно проанализировано и в армянском обществе, на руководство этой страны должно быть оказано серьезное давление, чтобы эта война была остановлена, оккупанты покинули наши земли и в регионе был обеспечен мир.

Я еще раз благодарю вас за эту прекрасную инициативу, добро пожаловать. Уверен, что ваше мероприятие пройдет успешно. Спасибо.

Генеральный секретарь Совета сотрудничества тюркоязычных государств Багдад Амреев сказал:

- Благодарю, мой господин Президент. На этот раз тюркский деловой мир приехал в Баку, чтобы донести голос братского Азербайджана всему миру. В связи с этим выражаю Вам глубокую признательность за то, что приняли меня и председателей других палат тюркского мира.

С первых дней начала атак Армении на Азербайджан мы, как Тюркский совет, тюркский мир, рядом с братским Азербайджаном. Мы сделали необходимые заявления, сообщения. Я поехал в Гянджу. И там в ходе встречи с представителями прессы мы выразили свою еще более жесткую позицию. В этой Отечественной войне мы рядом с Азербайджаном. Я выразил поддержку тюркского мира и Тюркского совета в связи с законным правом Азербайджана на безоговорочное возвращение находящихся под оккупацией земель. Мы говорим, что конфликт должен быть урегулирован исключительно в рамках суверенитета, территориальной целостности и на основании неприкосновенности признанных международным сообществом границ Азербайджанской Республики.

Господин Президент, да упокоит Аллах души всех азербайджанских шехидов, павших за освобождение находящихся под оккупацией земель.

На сегодняшнем нашем мероприятии – заседании руководителей Торговых и промышленных палат тюркоязычных государств мы вновь продемонстрируем свою солидарность. Мы вновь заявим, что находимся рядом с братским Азербайджаном. Вчера в Стамбуле с участием Президента Турции господина Реджепа Тайипа Эрдогана мы провели заседание Тюркского совета, министров здравоохранения тюркского мира. И на этом мероприятии мы в очередной раз выразили полную и всестороннюю поддержку братскому Азербайджану.

Как Вы знаете, на проведенном в прошлом году в Баку саммите президенты стран-членов Тюркского совета проинструктировали нас. В настоящее время мы готовим стратегию Тюркского совета на 2021 год, цели тюркского мира до 2040 года. Иншаллах, на очередном саммите эти документы будут приняты Вами. Тюркский совет всегда вместе с Вами, господин Президент. Мы все – Азербайджан.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо, благодарю, большое спасибо.

Президент Союза торговых палат и товарных бирж Турции Мустафа Рифат сказал:

- Господин Президент, спасибо большое за то, что приняли нас. Для нас большое счастье вновь встретиться с Вами в Баку. Наша главная цель, как Тюркской торговой и промышленной палаты – принять участие во внеочередном заседании руководителей Торговых и промышленных палат тюркоязычных государств. Председатель Торговой и промышленной палаты Узбекистана, президент Торговой и промышленной палаты Кыргызстана также находятся здесь. В то же время президент Торговой и промышленной палаты Казахстана также подключится к нам по видеоконференции, потому что сегодня он принимает участие в заседании правления.

Сегодня мы совершили сюда визит, чтобы выразить солидарность с Вами. Ровно год назад мы также были вместе с Вами на саммите. Тогда мы провели очень полезное заседание с участием 1200 бизнесменов тюркского мира. Вы тогда пригласили нас на саммит. В то же время сюда вместе со мной из Турции приехали и руководители восьми неправительственных организаций, которые представляют рабочие союзы, союзы чиновников, торговые конфедерации, объединяющие в себе 50 миллионов людей.

Мы – руководители объединений тюркского делового мира, представляющие 50 миллионов человек, находимся здесь, чтобы продемонстрировать – мы рядом с нашими азербайджанскими братьями.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо.

Мустафа Рифат: Да упокоит Аллах души наших шехидов, молим Аллаха об исцелении наших раненых солдат и граждан. Поздравляем в Вашем лице Азербайджанскую армию. Вы избавляете нас от 30-летней тоски. Да поможет Вам Аллах. Независимо от того, какая задача будет возложена на нас, на ваших тюркских братьев, братьев из Турции, мы будем рядом с Вами в течение 24 часов. Достаточно сообщить нам об этом, господин Президент. С того дня мы украсили здание Союза торговых палат и товарных бирж Турции нашим азербайджанским флагом. Это было распространено в социальных медиа. В тот день, когда Вы начали операцию, на одно из самых престижных зданий Анкары мы водрузили азербайджанский флаг.

Будем рады, если у Вас будут другие поручения. Если и мы внесем свой вклад в это дело, то Вы сделаете нас очень счастливыми. Благодарим.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо большое, я очень благодарен. Хочу еще раз выразить вам глубокую признательность. Вы знаете, что в эти дни весь азербайджанский народ демонстрирует единство и весь азербайджанский народ очень обостренно наблюдает за отношением в мире к этому вопросу, к этой войне. И это понятно. Потому что на протяжении 30 лет наши земли находились под оккупацией, а усилия международных посредников не дали никакого эффекта. Мы видели шаги, направленные просто на затягивание времени, замораживание конфликта и сохранение оккупации навечно. Это видел и азербайджанский народ. Поэтому азербайджанский народ в течение этого последнего месяца очень чутко относится к каждому мнению, каждой позиции по этому вопросу в мире. И увидев с первых дней такую поддержку наших братских стран, мы, конечно же, еще больше воодушевились. Это придало нам еще больше моральных сил, и мы вновь увидели, что наше единство не на словах, а на деле. Сегодня ваше пребывание здесь в очередной раз это демонстрирует. Как вы, Рифат бей, отметили, проведение заседания Тюркского совета год назад в Баку было очень знаменательным событием. Именно в связи с этими вопросами мы говорили, что нужно быть вместе, мы должны поддерживать друг друга по всем вопросам. Каждый раз, когда кто-то попадает в тяжелую ситуацию, должна быть оказана моральная поддержка, и мы это видим. Поэтому я придаю особое значение вашему сегодняшнему заседанию. Уверен, что весь азербайджанский народ по достоинству оценит это. Еще раз благодарю вас.

Председатель Торговой и промышленной палаты Узбекистана Адхам Икрамов и президент Торговой и промышленной палаты Кыргызстана Марат Шаршекеев вновь выразили солидарность их стран с Азербайджаном в эти дни.

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