Заявление минобороны Армении об улучшении позиций на некоторых участках фронта является дезинформацией - Минобороны Азербайджана

БАКУ / Trend/ - Распространенная официальными лицами министерства обороны Армении информация о том, что якобы во время ожесточенных боев, идущих на различных направлениях фронта, они улучшили свои позиции на некоторых участках и даже якобы "уничтожена" группа военнослужащих азербайджанской армии, абсолютная ложь, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

"Подобная информация направлена на то, чтобы хотя бы частично устранить страх, панику и в целом хаос, царящие в рядах армянских военнослужащих", - говорится в сообщении Минобороны.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)