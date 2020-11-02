Азербайджанская армия не подвергает обстрелу гражданское население - миноброны

БАКУ /Trend/ - Сегодня армянские СМИ распространили несоответствующую действительности информацию о лжеобстреле подразделениями азербайджанской армии из различного вида оружия наших оккупированных населенных пунктов.

Об этом в понедельник сообщили Trend в министерстве обороны Азербайджана.

"В очередной раз официально заявляем, что армия Азербайджана не подвергает обстрелу гражданское население и невоенную инфраструктуру", - сказали в оборонном ведомстве.

(Редактор: Наталья Кочнева)