Генпрокуратура Азербайджана распространила информацию о сотруднике ANAMA, подорвавшемся на мине

БАКУ /Trend/ - Вооруженные силы Армении по мере отступления в результате успешных контрнаступательных операций азербайджанской армии, прибегая к провокационным шагам, минируют оставленные территории, тем самым продолжая преступные деяния против мирных жителей.

Как сообщили в понедельник Trend в пресс-службе генеральной прокуратуры Азербайджана, сотрудник Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана Зейналов Тельман Бабир оглу, командированный в село Мехдили Джабраильского района для поиска неразорвавшихся боеприпасов, второго ноября 2020 года подорвался на мине и получил повреждение -"травматическая ампутация левой стопы".

Сотрудники прокуратуры были немедленно привлечены к месту происшествия. Ими был произведен осмотр территории, на которой произошел инцидент, назначена судебно-медицинская экспертиза, выполнены другие процессуальные действия.

По факту генеральным прокурором Азербайджана было возбуждено уголовное дело по статьям 100.2 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны), 116.0.6 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов) и другим статьям. Ведение следствия было поручено следственному управлению Генеральной прокуратуры.

В настоящее время сотрудники прокуратуры продолжают интенсивные следственные мероприятия.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)