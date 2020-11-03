Будет лучше, если армяне признают свое поражение - депутат

БАКУ /Trend/ - Победный марш отважной азербайджанской армии под руководством Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева продолжается. Спустя чуть более месяца после начала боев азербайджанская армия освободила около 200 населенных пунктов.

Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Джавид Османов.

Он сообщил, что при просмотре видеозаписей освобожденных территорий особое внимание привлекает вандализм и варварство армян.

"В течение почти 30 лет армяне не оставили камня на камне на наших оккупированных землях, незаконно присвоили все наши природные ресурсы.

Разумеется, азербайджанская армия входит в число 50 сильнейших армий мира и она доказала, насколько она сильна на поле боя. В то же время, успех нашей страны в других направлениях, в области дипломатии, является результатом целенаправленной политики, проводимой главой государства на протяжении многих лет. Я бы даже отметил, что некоторые международные организации, настроенные против Азербайджана, сами констатируют факты армянского вандализма.

Азербайджан любыми способами восстановит свою территориальную целостность. Бои не прекратятся до тех пор, пока вооруженные силы Армении не покинут все наши оккупированные территории. Будет лучше, если армяне признают свое поражение. Если они этого не сделают, доблестная азербайджанская армия продолжит свое победное шествие, освободит все наши оккупированные территории и там будет водружен государственный флаг Азербайджана", - сказал Джавид Османов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)