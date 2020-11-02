Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с бывшим премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом (Версия 2)

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БАКУ/Trend/ - 2 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с бывшим премьер-министром Турецкой Республики Бинали Йылдырымом.

Как сообщает Trend, поприветствовав гостей, Президент Ильхам Алиев сказал:

- Добро пожаловать. Рад вас видеть.

Бинали Йылдырым: Рады Вас видеть. Спасибо. Как Вы? Все хорошо?

Президент Ильхам Алиев: Спасибо, все хорошо. Дела идут хорошо.

Бинали Йылдырым: Машаллах.

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо, что приехали. Мы очень высоко ценим это. Это очередное проявление солидарности. Как говорит мой дорогой брат, господин Президент, Турция всегда рядом с Азербайджаном. В этот период наше единство окрепло еще больше. Как вы знаете, сейчас идет Отечественная война, есть хорошие результаты, многие города, села освобождены от оккупантов. Можно сказать, что каждую неделю я информирую об этом азербайджанский народ. И сегодня будет предоставлена информация об освобождении от оккупации новых сел. Предварительная информация уже поступила. Иншаллах, мы до конца продолжим эту справедливую битву, прогоним оккупантов со своих земель.

Турция с первых часов заявила, что находится рядом с нами. Уважаемый Президент, мой дорогой брат в очень открытой форме заявлял, что Турция всегда рядом с Азербайджаном и Азербайджан не одинок. Это были очень важные заявления, и оказание нам дополнительной моральной поддержки стало еще одним проявлением турецко-азербайджанского единства.

Уважаемый Бинали бей, мы с вами вместе жили в этом историческом единстве. Мы хорошо знаем, какие большие усилия были приложены, чтобы Турция и Азербайджан стали еще ближе друг к другу. Среди них важное место занимают очень значимые проекты, в том числе проект железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, которым руководили и вы. После этого будут и другие проекты. Иншаллах, наше успешное сотрудничество будет и впредь успешно продолжаться.

Еще раз выражаю Вам благодарность. Знаю, что ваш визит преследует цель выразить солидарность с нами, оказать нам поддержку. Поэтому я очень признателен.

Бывший премьер-министр Турции Бинали Йылдырым сказал:

- Глубоко благодарен, дорогой Президент.

Вчера мы были вместе с нашим Президентом. Хочу передать Вам приветствия господина Президента. Как Вы знаете, несколько дней назад в Измире произошла большая катастрофа.

Президент Ильхам Алиев: Я позвонил Президенту, выразил соболезнования.

Бинали Йылдырым: Да, так как я являюсь избранным от Измира депутатом, я находился там с первых минут. Мы приложили большие усилия, чтобы извлечь наших граждан живыми из-под завалов в ходе поисково-спасательных работ, для лечения пострадавших. Наш Президент также прибыл туда и дал необходимые указания.

Естественно, что Турция с самого начала всегда была рядом с Азербайджаном в его справедливой борьбе. С того дня и по сей день мы продолжаем претворять в жизнь лозунг господина Гейдара Алиева: «Одна нация, два государства». Мы знаем, что в вопросе Нагорного Карабаха Вы абсолютно правы. Потому что в этой войне Азербайджан освобождает свои земли от оккупантов.

Азербайджан устраняет продолжающуюся 27 лет оккупацию, обеспечивает освобождение своих территорий. Поэтому азербайджанский народ, днем и ночью демонстрируя высокий патриотизм, каждый день пишет героическую летопись. По пути сюда некоторое время назад прочитал еще одну новость - уничтожен самолет.

После встречи Президент Ильхам Алиев сфотографировался на память с Бинали Йылдырымом.

Глава нашего государства сделал фото на память и с членами делегации.

Бинали Йылдырым вручил Президенту Ильхаму Алиеву памятный подарок.

Затем руководитель парламентской фракции Партии националистического движения Джалал Адан от имени председателя Партии Национального Движения Девлета Бахчалы вручил Президенту Ильхаму Алиеву памятный подарок.