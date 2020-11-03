Я готов умереть во имя Родины! - репортаж Reuters из городка беженцев в Баку

БАКУ /Trend/ - Влиятельное информационное агентство Reuters подготовило репортаж об азербайджанских беженцах и вынужденных переселенцах. В репортаже рассказывается о впечатлениях людей, которые долгие годы тоскуют по Родине, а также о том, что Нагорный Карабах является исторической азербайджанской землей.

Как передает в понедельник Trend, репортаж подготовлен под заголовком "Тоскующие по дому и воинственные азербайджанцы, изгнанные из Карабаха, жаждут возвращения".

Сообщается, что у героя репортажа Гасана Ахмедова последняя мечта - вернуться на землю, где он родился, и которая, по его словам, находится под оккупацией на протяжении более 25 лет.

"Эта мечта стала еще на шаг ближе, когда азербайджанские войска освободили Джабраильский район",- сказал 80-летний житель Баку.

Ахмедов говорит:

"Наше родное село было освобождено. Мы ждем, когда его очистят от мин, восстановят наши дома, чтобы мы могли вернуться. Там могилы наших отцов и дедов".

В репортаже подчеркивается, что Нагорный Карабах на международном уровне признается как неотъемлемая часть Азербайджана, однако, заселена этническими армянами.

Также сообщается, что в Баку жители говорят о военных достижениях, освобождении Азербайджаном части территории, утраченной в 1990-х годах. Рекламные щиты по всему городу и плакаты в витринах магазинов однозначно гласят: "Карабах - это Азербайджан. Карабах наш".

"Мне больно за наших мальчиков, - говорит другая героиня репортажа Ольга Исмаилова, чей сын потерял друга в последнем столкновении, - но мы должны вернуть то, что принадлежит нам".

Работник на стройке 42-летний Рамин Алиев говорит, что, несмотря на возраст, он отправил Госслужбе по мобилизации многочисленные письма, в которых попросил призвать его на военную службу, где он мог бы использовать свой опыт в военном деле.

"Я готов умереть во имя Родины! Пусть мои дети гордятся мною!", - сказал Алиев.

С репортажем можно ознакомиться по ссылке.

(Редактор: Наталья Кочнева)