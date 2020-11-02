Видео со сбитым азербайджанским Су-25 оказалось фэйком - российское издание (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/- Данные о сбитом над Нагорным Карабахом штурмовиков ВВС Азербайджана оказались фэйковыми, сообщает Trend со ссылкой на avio.pro.

«Армянские медиаресурсы запустили фэйковую информацию о якобы сбитом над Карабахом азербайджанским штурмовиком Су-25.

Несмотря на заявления Министерства обороны Армении, на сегодняшний день нет ни одного свидетельства потери азербайджанскими ВВС средств боевой авиации, а видео, опубликованное армянскими медиа оказалось сделано достаточно давно»,- говорится в сообщении.