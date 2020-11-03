Фото дня - Азербайджанская армия пишет историю

Политика 3 ноября 2020 12:43 (UTC+04:00)
Фото дня - Азербайджанская армия пишет историю

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские солдаты пишут новую историю освобождения наших земель от оккупации.

Как сообщает Trend, фотография азербайджанского военнослужащего на видео, опубликованном министерством обороны, широко распространилась в социальных сетях.

Это фото опубликовали в социальных сетях как фото дня.

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