Армянская сторона вновь распространяет лживую информацию - Минобороны Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Информация, распространенная армянской прессой о том, что якобы с сегодняшнего утра азербайджанская армия вновь начала обстреливать мирное население городов Шуша и Ходжавенд, не соответствует действительности, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство обороны.

«Минобороны Азербайджана в очередной раз заявляет, что азербайджанская армия не обстреливает гражданское население и инфраструктуру», - говорится в сообщении.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)