МИД Азербайджана выразил соболезнования Австрии
БАКУ /Trend/ - Выражаем глубокие соболезнования близким погибших в результате атак, произошедших в Вене.
Об этом говорится в публикации на странице МИД Азербайджана в Twitter, сообщает во вторник Trend.
Также МИД Азербайджана выразил пожелание скорейшего исцеления раненым.
"Как страна, страдающая от террора, Азербайджан осуждает все формы и проявления терроризма", - говорится в публикации.
Отметим, что в центре столицы Австрии в понедельник вечером произошла стрельба в шести местах, в том числе рядом с синагогой. Два человека погибли, несколько пострадали, в том числе полицейский. Один из стрелков был ликвидирован полицией.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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