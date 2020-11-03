Информация армянской стороны об уничтожении минометного взвода ВС Азербайджана является абсурдом - минобороны Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Распространенная в армянских СМИ новость о том, что подразделения ВС Армении якобы уничтожили минометный взвод ВС Азербайджана на южном направлении и захватили важные документы является абсурдом.

Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)