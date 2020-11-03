К армянскому вооруженному формированию "VoMa" привлечены члены “Asala” и “PПK” (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - К армянскому вооруженному формированию "VoMa" привлечены члены “Asala”, “PПK” и других террористических организаций, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Генеральную прокуратуру Азербайджана.

Согласно информации, гражданин Армении Владимир Вартанов и другие, создав вооруженное формирование под названием "VoMa" ("Voxj Mnalu Arvest" – искусство выжить), привлекли в его состав граждан других стран разных национальностей.

На основании материалов, поступивших из Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана, в соответствии с которыми члены данного формирования готовились к совершению террористических актов на оккупированных азербайджанских территориях и других преступных действий, в Следственном управлении Генеральной прокуратуры Азербайджана было проведено расследование.

В ходе расследования было установлено, что Владимир Вартанов и другие, с целью совершения терактов против Азербайджана, в 2014 году учредили на территории Армении военизированную организацию "VoMa", используя интернет-ресурсы, привлекали в состав "VoMa" иностранных граждан армянского происхождения, а также членов "Asala", "PПK" и других террористических группировок, организуя для них участие в военных учениях в качестве преступной организации в составе «Горно-стрелкового резервного батальона» (батальон "VoMA").