К армянскому вооруженному формированию "VoMa" привлечены члены “Asala” и “PПK” (ФОТО) (версия 3)

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БАКУ /Trend/ - К армянскому вооруженному формированию "VoMa" привлечены члены “Asala”, “PПK” и других террористических организаций, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Генеральную прокуратуру Азербайджана.

Согласно информации, гражданин Армении Владимир Вартанов и другие, создав вооруженное формирование под названием "VoMa" ("Voxj Mnalu Arvest" – искусство выжить), привлекли в его состав граждан других стран разных национальностей.

На основании материалов, поступивших из Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана, в соответствии с которыми члены данного формирования готовились к совершению террористических актов на оккупированных азербайджанских территориях и других преступных действий, в Следственном управлении Генеральной прокуратуры Азербайджана было проведено расследование.

В ходе расследования было установлено, что Владимир Вартанов и другие, с целью совершения терактов против Азербайджана, в 2014 году учредили на территории Армении военизированную организацию "VoMa", используя интернет-ресурсы, привлекали в состав "VoMa" иностранных граждан армянского происхождения, а также членов "Asala", "PПK" и других террористических группировок, организуя для них участие в военных учениях в качестве преступной организации в составе «Горно-стрелкового резервного батальона» (батальон "VoMA").

Также было установлено, что эти лица незаконно, с территории Армении и без документов, перешли международно признанную границу Азербайджана вне контрольно-пропускных пунктов, прибыли в город Ханкенди и другие оккупированные населенные пункты для поддержки незаконного режима, действующего под названием «нагорно-карабахская республика», где использовались в качестве наемников военно-политическим режимом Армении.

Кроме того, было установлено, что члены этой организации, используя боеприпасы и военную технику, совершили с особой жестокостью и общеопасным способом против проживающих в разных районах Азербайджана мирных жителей, не принимавших участия в военных операциях, многочисленные преступные действия на почве национальной вражды, а также связанные с терроризмом преступления, взрывы, пожары и другие действия, создающие угрозу для общества.

Также было выявлено, что в этих же целях, они, угрожая гражданам Азербайджана совершением подобных действий, осуществляли террористическую деятельность.

По факту Генеральной прокуратурой Азербайджана возбуждены уголовные дела по статьям 100.2 (ведение агрессивной войны), 120.2.1 (умышленное убийство), 279.3 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований), 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджана) и другим статьям УК Азербайджана.

Ведение следствия поручено Следственному управлению Генеральной прокуратуры Азербайджана.

Генпрокуратура Азербайджана предпринимает все необходимые меры для введения международными организациями в отношении захватнического государства санкций, предусмотренных международным правом, поскольку Армения привлекает в свою армию наемников и террористов, превратив терроризм в одно из основных средств захватнической политики и поддерживая террор на государственном уровне.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)