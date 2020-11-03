Азербайджанская армия пресекает провокации ВС Армении на различных направлениях фронта - Хикмет Гаджиев

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская армия пресекает провокации ВС Армении на различных направлениях фронта.

Об этом на сегодняшнем брифинге сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, сообщает во вторник Trend.

Он подчеркнул, что оказание поддержки Азербайджану со стороны международного сообщества в восстановлении территориальной целостности является результатом длительной деятельности, проводимой Азербайджаном в сфере внешней политики.

По его словам, Верховный главнокомандующий - Президент Ильхам Алиев продолжает последовательные шаги по восстановлению территориальной целостности страны: «Армяне и сегодня совершают военные провокации, однако азербайджанская армия пресекает провокации на всех направлениях фронта».

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)