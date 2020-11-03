Со стороны армянского лобби в адрес журналистов звучат угрозы физической расправы - помощник Президента

БАКУ /Trend/ - Армения начала информационную войну против Азербайджана. В ответ на это с 27 сентября по 2 ноября Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал международным и влиятельным СМИ более 24 интервью.

Как сообщает во вторник Trend, об этом в ходе сегодняшнего брифинга сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

Он подчеркнул, что некоторые интервью длились час или два. Таким образом Президент Ильхам Алиев доводил до мира реалии Азербайджана.

"В ходе интервью Президенту Ильхаму Алиеву задавали провокационные вопросы. Несмотря на это, продемонстрировав уважение к свободе печати, глава государства отвечал на все вопросы.

Однако медиа-структуры, объективно освещающие в мире справедливую борьбу Азербайджана, подвергаются давлению со стороны армянского лобби, в адрес журналистов звучат угрозы физической расправы", - сказал Хикмет Гаджиев.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)