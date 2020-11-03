С одной стороны Армения хочет мирного урегулирования конфликта, с другой - прибегает к провокациям – помощник Президента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - С одной стороны Армения говорит о мирном урегулировании конфликта, с другой - прибегает к провокациям, наносящим удар по переговорам.

Об этом на сегодняшнем брифинге сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, сообщает во вторник Trend.

Гаджиев отметил, что слова Пашиняна о том, что у нагорно-карабахского конфликта нет мирного пути решения, а также то, что война будет продолжена до последнего военнослужащего, а Азербайджану не будут возвращены его территории - удар по переговорному процессу.

Помощник Президента Азербайджана добавил, что результат может быть достигнут только тогда, когда противоположная сторона будет придерживаться конструктивной позиции, этого, к сожалению, Азербайджан не наблюдает.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)