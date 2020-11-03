Граждане Азербайджана за рубежом должны быть бдительными – Хикмет Гаджиев (версия 2)

(изменен заголовок, первая версия в 15:32 )

БАКУ /Trend/ - Армения совершает террористические действия против Азербайджана на государственном уровне.

Об этом на сегодняшнем брифинге сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, сообщает во вторник Trend.

Гаджиев подчеркнул, что в зарубежных странах действуют армянская террористическая организация ASALA и другие террористические организации: «Поэтому советуем гражданам Азербайджана быть бдительными. Против наших соотечественников за рубежом, представителей диаспоры могут быть совершены теракты. Граждане Азербайджана, находящиеся за рубежом, должны быть внимательными».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)