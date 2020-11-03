Использование белого фосфора противоречит международной конвенции, к которой присоединена Армения – Хикмет Гаджиев
БАКУ /Trend/ - Использование белого фосфора противоречит международной конвенции, к которой присоединена Армения, и, как следствие, у неё есть обязательства о неприменении подобного оружия.
Об этом на сегодняшнем брифинге сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, сообщает во вторник Trend.
По его словам, использование Арменией белого фосфора может нанести вред гражданским объектам, поэтому международное сообщество должно осудить это.
Несмотря на то, что белый фосфор не считается химическим оружием, он является ядовитым для людей, добавил Гаджиев.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)
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