Использование белого фосфора противоречит международной конвенции, к которой присоединена Армения – Хикмет Гаджиев

Политика 3 ноября 2020 16:03 (UTC+04:00)
Использование белого фосфора противоречит международной конвенции, к которой присоединена Армения – Хикмет Гаджиев

БАКУ /Trend/ - Использование белого фосфора противоречит международной конвенции, к которой присоединена Армения, и, как следствие, у неё есть обязательства о неприменении подобного оружия.

Об этом на сегодняшнем брифинге сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, сообщает во вторник Trend.

По его словам, использование Арменией белого фосфора может нанести вред гражданским объектам, поэтому международное сообщество должно осудить это.

Несмотря на то, что белый фосфор не считается химическим оружием, он является ядовитым для людей, добавил Гаджиев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
С начала года в Турции зарегистрированы свыше 500 компаний с иранским капиталом
С начала года в Турции зарегистрированы свыше 500 компаний с иранским капиталом
Торговля Ирана со странами-членами ОЭС составила $4,5 млрд
Торговля Ирана со странами-членами ОЭС составила $4,5 млрд
Из Ирана экспортируются молочные продукты в восемь стран
Из Ирана экспортируются молочные продукты в восемь стран
Loading Bars
Лента новостей
В настоящее время в рядах ВС Армении служат наемники - помощник Президента Азербайджана Политика 16:19
Уровень милитаризации на оккупированных Арменией территориях Азербайджана один из самых высоких в мире - помощник Президента Политика 16:18
Представлен красочный проект с национальными костюмами "Карабах-это Азербайджан!" (ВИДЕО, ФОТО) Стиль 16:18
Армения перешла к гибридной войне - Хикмет Гаджиев Политика 16:14
Делегация Туркменистана провела переговоры с участниками Межафганского мирного диалога Туркменистан 16:12
Армения привлекает к боевым действиям детей - помощник Президента Азербайджана Политика 16:09
Аким Жамбылской области Казахстана подписал меморандум с Международным секретариатом G-Global Казахстан 16:05
В 2021 году планируется ввести в эксплуатацию солнечную электростанцию в городе Балхаш Казахстана Казахстан 16:04
Использование белого фосфора противоречит международной конвенции, к которой присоединена Армения – Хикмет Гаджиев Политика 16:03
ВС Армении обстреливают Агдамский и Агджабединский районы - минобороны Азербайджана Политика 15:56
Погода на территории Азербайджана ухудшится Общество 15:54
На оккупированных территориях Азербайджана арменизированы свыше 400 религиозно-исторических памятников Нагорно-карабахский конфликт 15:50
Финская Neste приобретает НПЗ в Нидерландах Европа 15:46
МИД Туркменистана подтвердил приверженность государства участвовать в деятельности ООН Туркменистан 15:43
Уничтожена группа снайперов ВС Армении - Минобороны Азербайджана Политика 15:38
Подразделения ВС Армении понесли тяжелые потери - Минобороны Азербайджана (ВИДЕО) Политика 15:34
Со стороны армянского лобби в адрес журналистов звучат угрозы физической расправы - помощник Президента Политика 15:34
Граждане Азербайджана за рубежом должны быть бдительными – Хикмет Гаджиев Политика 15:32
Мир знает о преступлениях Армении и должен потребовать наказания виновных - омбудсмен Азербайджана (Эксклюзив) Политика 15:30
С одной стороны Армения хочет мирного урегулирования конфликта, с другой - прибегает к провокациям – помощник Президента Азербайджана Политика 15:25
В Хушабе прошел Фестиваль коней, окрашенных в цвета флагов Азербайджана, Турции и Пакистана (ВИДЕО, ФОТО) Интересное 15:24
Объективные зарубежные журналисты сталкиваются с угрозами армянского лобби - помощник Президента Политика 15:22
Азербайджанская армия пресекает провокации ВС Армении на различных направлениях фронта - Хикмет Гаджиев Политика 15:16
ООО «Бакинская телефонная связь» объявляет тендер Тендеры 15:13
В Азербайджане выявлено еще 1242 случая заражения коронавирусом, 551 человек вылечился Общество 15:12
На Восточном побережье США открылись первые избирательные участки США 15:08
Рост статистических данных по COVID-19 в последние дни обусловлен повышением риска заболеваемости - Минздрав Общество 15:07
С начала года из Украины через порты Турции было перевезено около 10 млн тонн грузов Турция 15:00
Большая доля экспорта из Республики Башкортостан в Азербайджан пришлась на металлы Бизнес 14:59
Помощник Президента Азербайджана и представитель Минобороны проводят совместный брифинг (ФОТО) Политика 14:59
Азербайджан наращивает экспорт спутниковых услуг ИКТ 14:55
Туркменская компания собрала большой урожай яблок Бизнес 14:55
Достигнуты договоренности по реализации совместных проектов между Казахстаном и Узбекистаном Бизнес 14:54
Российский аналог Zoom хотят создать к 2022 году Россия 14:51
Нефть дорожает более чем на 3% Энергетика 14:50
Турция продолжит поддержку Азербайджана - МИД Нагорно-карабахский конфликт 14:49
Уничтожены еще два склада с боеприпасами ВС Армении (ВИДЕО) Политика 14:48
SOFAZ продал недвижимость в Сеуле Бизнес 14:43
Туркменская ГЭС планирует значительно увеличить производство в 2025 году Энергетика 14:42
Узбекистан и Казахстан обсудили снятие барьеров и либерализацию акцизной политики Узбекистан 14:41
Обнародованы объёмы перевалки грузов из ОАЭ через порты Турции Турция 14:37
Рестораны по всей Грузии будут работать до 22:00 Грузия 14:35
SOCAR Polymer сохранила лидерство в негосударственном секторе по экспорту из Азербайджана Энергетика 14:35
Обнародованы показатели экспорта ведущих ненефтяных госкомпаний Азербайджана Бизнес 14:30
Минэкологии Азербайджана обратилось в секретариаты конвенций с просьбой призвать Армению к ответственности Общество 14:29
Экспортные операции Азербайджана посредством системы "единое окно" за год существенно увеличились Бизнес 14:19
Государственная товарно-сырьевая биржа Туркменистана объявила тендер на цифровизацию деятельности Тендеры 14:16
Львиная доля экспорта Азербайджана пришлась на фрукты и овощи Экономика 14:16
Азербайджанский фильм вышел в финал Lissabon Heritales, проводимого при поддержке ЮНЕСКО Культура 14:16
Завтра в Баку и на Абшероне местами пройдут дожди Общество 14:04
На Зангиланском направлении уничтожена разведывательно-диверсионная группа ВС Армении Нагорно-карабахский конфликт 14:00
Создается впечатление, что над землей Карабаха издевались для того, чтобы причинить как можно больше боли нашему народу – народная артистка Азербайджана Камилла Гусейнова Культура 13:53
Увеличился объем продаж посредством портала Azexport Бизнес 13:52
Армении каждый раз приходится придумывать новую ложь, чтобы скрыть свои потери на поле боя - минобороны Азербайджана Нагорно-карабахский конфликт 13:42
Невидимые герои войны - врачи спасают наших воинов – интервью с народной артисткой Лейлой Шихлинской Интервью 13:37
Азербайджан незначительно сократил импорт автомобилей из Турции Транспорт 13:34
В Туркменистане продолжается сбор урожая хлопка Бизнес 13:16
Управления образования по г. Баку приостанавливает прием граждан Общество 12:58
С начала года через системы международных денежных переводов проведено 793 млрд тенгe Финансы 12:53
Активность пользователей Facebook в Азербайджане резко снизилась ИКТ 12:53
Азербайджанские банки приобрели на валютном аукционе более $62 млн Финансы 12:45
Фото дня - Азербайджанская армия пишет историю Политика 12:43
Информация армянской стороны об уничтожении минометного взвода ВС Азербайджана является абсурдом - минобороны Азербайджана Политика 12:37
Azercell о приоритетных направлениях для инвестиций ИКТ 12:35
К армянскому вооруженному формированию "VoMa" привлечены члены “Asala” и “PПK” (ФОТО) Политика 12:30
ВС Армении обстреливают Физули из РСЗО "Смерч" - минобороны Азербайджана Политика 12:27
Более 46% всех вкладов в Азербайджане приходятся на нацвалюту Финансы 12:26
Распространенная армянской стороной новость является дезинформацией - Минобороны Азербайджана Политика 12:25
В Стокгольме и Гетеборге состоялся автопробег в поддержку Азербайджана Нагорно-карабахский конфликт 12:10
Платежи новых абонентов BIRLink за текущий месяц будут направлены на нужды Национальной Армии Общество 12:10
В результате военных провокаций Армении, начиная с 27 сентября, погиб 91, ранены 405 мирных жителей Азербайджана - генпрокуратура Политика 12:08
В Узбекистане зафиксирован новый рекорд по объему выставленного на биржевые торги цемента в день Узбекистан 12:01
Японские партнеры намерены расширить ассортимент продукции, импортируемой из Узбекистана Узбекистан 11:59
Армения должна вернуть Азербайджану оккупированные территории – Хаменеи Политика 11:58
Имеющиеся в Азербайджане экономические инструменты создают условия для взаимных инвестиций стран-членов Тюркской ТПП Бизнес 11:57
Глава МИД Азербайджана провел встречу с генсеком Тюркского совета (ФОТО) Политика 11:54
Проект генерального плана развития Туркестана одобрили в Правительстве Казахстана Бизнес 11:52
Азербайджан предпринимает необходимые меры в целях привлечения инвестиций Бизнес 11:48
С начала года в Турции зарегистрированы свыше 500 компаний с иранским капиталом Турция 11:34
Война ведет Армению к скорому банкротству – российские СМИ Нагорно-карабахский конфликт 11:31
МИД Азербайджана выразил соболезнования Австрии Политика 11:22
В Туркменистане рассмотрен план совместных действий с ЮНЕСКО на предстоящее время Туркменистан 11:19
Юсиф Эйвазов и Анна Нетребко оказались недалеко от места теракта в Вене Социум 11:19
Золото в Азербайджане продолжает дорожать Финансы 11:12
Казахстанская компания по управлению электросетями закупит электронасосы Тендеры 11:11
Туркменистан и Узбекистан нацелены на реализацию совместных проектов при участии водохозяйственных комплексов двух стран Бизнес 11:09
Уничтожен тактический армянский БПЛА - Минобороны Азербайджана Политика 11:04
Названы лидеры на рынке мобильных устройств Азербайджана ИКТ 11:04
Армяне Ливана, воюющие в Нагорном Карабахе, должны быть привлечены к уголовной ответственности – ливанский правозащитник Нагорно-карабахский конфликт 11:03
Азербайджанская нефть начала дорожать Финансы 10:45
Ни у России, ни у ОДКБ нет оснований для того, чтобы оказывать военную помощь Армении - депутат Госдумы РФ Нагорно-карабахский конфликт 10:43
Состоялся телефонный разговор между президентами Азербайджана и России Политика 10:35
Азербайджанская армия имеет полное тактическое и огневое превосходство над ВС Армении - минобороны Политика 10:28
Будет лучше, если армяне признают свое поражение - депутат Политика 10:25
На площадке АМИ Trend и «Вестника Кавказа» эксперты обсудили вопросы продажи оружия Армении (ФОТО/ВИДЕО) Нагорно-карабахский конфликт 10:20
Цены на нефть слабо снижаются Энергетика 10:07
Пашинян готов пожертвовать Арменией ради себя - российское издание Нагорно-карабахский конфликт 10:06
Казахстан сократит количество авиарейсов с Турцией с 33 до 20 в неделю Транспорт 10:02
Манат подорожал к рублю и подешевел к евро Финансы 10:02
НПО Азербайджана обратились к международным организациям в связи с давлением армянского лобби на зарубежных журналистов Политика 10:01
Все новости