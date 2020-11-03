Уровень милитаризации на оккупированных Арменией территориях Азербайджана один из самых высоких в мире - помощник Президента

БАКУ /Trend/ - Уровень милитаризации на оккупированных Арменией территориях Азербайджана один из самых высоких в мире.

Об этом в ходе сегодняшнего брифинга сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, сообщает во вторник Trend.

По его словам, если проследить плотность обстрела и рассмотреть объем вооружения, размещенного Арменией на оккупированных территориях, то можно понять, что в мире нет второго такого милитаризованного места.

Хикмет Гаджиев подчеркнул, что армянская сторона, нарушив международное право, разместила на оккупированных территориях Азербайджана колоссальное количество вооружения.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)