Пашинян терпит поражение по всем фронтам - азербайджанский депутат

БАКУ /Trend/ - Надежды терпящего поражение по всем фронтам Пашиняна не оправдались, и теперь он винит во всем Россию.

Об этом в среду сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Эльшан Мусаев.

"Пока Пашинян не говорит об этом лично, а доводит до общественности через армянских политологов. В противном случае озвучивающий заявления Пашиняна Степан Григорян не осмелел бы настолько, чтобы обвинять Россию в том, что она ненадежный партнер", - сказал он.

Депутат отметил, что армянский премьер действительно находится в безвыходном положении: "Этот политикан уже сам не понимает что делает. Озвучивая раз за разом все более абсурдные заявления, он еще больше усугубляет свое положение. Пашинян хорошо понимает, что находится в шаге от пропасти, и что сразу после того, как закончится война, а возможно и раньше, придет конец и его самому. Россия недвусмысленно указала Армении на то, что азербайджанские солдаты воюют на своей территории, возвращают оккупированные земли своей страны, и Россия не будет вмешиваться в это. Наверняка, Пашинян не может переварить именно это. Он рассчитывал на серьезное вмешательство извне. Но этого не произошло. Соответствующей реакции не последовало и от покровительствующего армянскому премьеру Сороса. Сейчас ситуация следующая - Пашинян то звонит кому-то, моля о помощи, то обвиняет всех подряд, но только не себя. Однако вместо всего этого ему следовало бы просто осознать реальность. Он должен наконец понять, что Карабах - это Азербайджан. Часть территорий нашей армией уже освобождена, и этот процесс продолжается. Азербайджан полностью восстановит свою территориальную целостность. Да здравствуют азербайджанский народ, наша доблестная армия и наш Верховный Главнокомандующий!".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)