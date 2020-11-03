Минобороны Армении снова в своем амплуа - минобороны Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Минобороны Армении по-прежнему дезинформирует общественность.

Как сообщили во вторник Trend в министерстве обороны Азербайджана, сообщение армянской стороны о том, что в результате артиллерийского обстрела в направлении армянских позиций якобы несколько снарядов упали на территорию Ирана, является "выстрелом в воздух холостым патроном".

"Во-первых, боевые действия уже давно переместились севернее от границы и ведутся вдали от территории Ирана.

Во-вторых, азербайджанская армия проводит наступление в северном направлении от приграничных с Ираном территорий, а именно, продвигается вглубь оккупированных территорий. Даже теоретически выпущенные нашими подразделениями снаряды никак не могут попасть на территорию Ирана. Видимо, представитель минобороны Армении вновь перепутал текст информации", - добавили в оборонном ведомстве Азербайджана.

(Редактор: Наталья Кочнева)