Вице-премьер Азербайджана выразил соболезнования народу Афганистана в посольстве этой страны

БАКУ /Trend/ - Заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев 3 ноября посетил посольство Афганистана в Азербайджане и встретился с временным поверенным в делах Азизом Рахманом Фаиком.

Как сообщает в среду Trend, Шахин Мустафаев от имени правительства Азербайджана выразил соболезнования семьям погибших, правительству Афганистана и в целом братскому народу Афганистана в связи с многочисленными жертвами в результате теракта, совершенного в образовательном центре в Кабуле, и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Заместитель премьер-министра сделал запись в траурной книге, открытой в посольстве.

(Редактор: Натаван Эфендиева)