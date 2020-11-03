Высокопоставленные армянские чиновники бежали из Карабаха - Араик Арутюнян остался один, если, конечно, он жив...

БАКУ /Trend/ - Большое количество «высокопоставленных чиновников» незаконного режима, созданного в Нагорном Карабахе было уволено после скандала со шпионажем и бегством с фронта.

Как сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ, чиновники, покинувшие Карабах с первых дней войны, были освобождены от занимаемой должности.

Судя по всему, высокопоставленные армянские "чиновники" давно покинули Карабах. О «главе» так называемого режима Араике Арутюняне ничего не известно уже несколько дней, и, по сообщениям некоторых СМИ, он был уничтожен азербайджанской армией.