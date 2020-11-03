Мультикультурализм - гордость Азербайджана - Хикмет Гаджиев (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Мультикультурализм - гордость Азербайджана.

Как сообщает Trend, об этом на своей странице в Twitter написал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

"Огромное спасибо Русской общине Азербайджана и всем другим этническим группам. Вы достойные граждане Азербайджана. Мультикультурализм - гордость Азербайджана", - написал Гаджиев.