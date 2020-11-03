Азербайджанские и российские эксперты обсудили план восстановления экономики Карабаха - телемост Москва-Баку (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Ведущий аналитик "Вестника Кавказа" Матвей Катков, заместитель главного редактора портала Milli.az Эльчин Алыоглу и главный редактор Day.az Эмин Алиев в рамках информационно-аналитической программы "Война и мир" приняли участие в видеомосте между Москвой и Баку и поговорили том, как Азербайджан планирует восстанавливать экономику Нагорного Карабаха и семь прилегающих к нему районов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Вестник Кавказа.