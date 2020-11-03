Средства поступившие в Фонд помощи Вооруженным силам на 2 ноября

БАКУ /Trend/ - На 2 ноября текущего года в Фонде помощи Вооруженным Силам Азербайджанской Республики собраны средства в размере 198.013.034,48 манат, 10.996.105,84 долларов США, 165.596,19 евро, 495.521,33 турецких лир, 1.294,72 фунт стерлингов и 5.062.550,00 рублей.

Об этом сообщили Trend в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Фонд помощи Вооруженным Силам создан Указом Президента Азербайджанской Республики от 17 августа 2002 года номер 755.

Следует отметить, что с 1 октября по 2 ноября в Фонд помощи Вооруженным Силам поступили средства в размере 77.906.626,24 манат, 10.777.425,16 долларов США, 147.255,19 евро и 5.057.550,00 рублей.

Руководство Министерства обороны выражает признательность каждому, кто оказывает материальную и моральную поддержку.