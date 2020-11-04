Примирение будет нелегким и потребует больших усилий - помощник Президента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Примирение будет нелегким и потребует больших усилий.

Как сообщает Trend, об этом на своей странице в Twitter написал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

"Примирение будет нелегким и потребует больших усилий. Но мы готовы привнести в Карабах инвестиции и нашу мягкую силу. Азербайджан - многокультурное общество и армяне без каких-либо проблем живут в других частях нашей страны", - написал он.