Золотые месторождения Азербайджана долгие годы незаконно эксплуатировались бизнесменом армянского происхождения Вартаном Сирмакесом - посол Азербайджана в Швейцарии

БАКУ /Trend/ - Посольство Азербайджана в Берне продолжает проводить последовательную и целенаправленную деятельность по информированию общественности Швейцарии о справедливой позиции Азербайджана и разоблачению захватнической политики и военных преступлений Армении против Азербайджана в связи с последними процессами, происходящими на фронте, сообщает в среду Trend со ссылкой на посольство.

Посол Азербайджана в Швейцарии Ханым Ибрагимова была гостьей передачи самой влиятельной италоязычной радиостанции ​в швейцарском кантоне Тичино, где предоставила обширную информацию о последних событиях в связи с нагорно-карабахским конфликтом.

В качестве гостей в передаче также участвовали профессор по истории Средней Азии Венецианского университета "Ка' Фоскари" Альдо Феррари, независимый журналист из Ханденки Филиппо Росси и исследователь итальянского Центра Балкан и Кавказа в городе Трентода Симоне Цоппелларо.

Выход передачи в эфир в прайм-тайм, в контексте связей армянского лобби с высокими политическими кругами в кантоне Тичино и тесного сотрудничества членов армянского лобби с различными медиа-центрами, был очень важен.

Посол Ханым Ибрагимова сообщила, что трижды объявленный с начала боевых действий в сентябре 2020 года гуманитарный режим прекращения огня грубо нарушался Арменией, что армянские ВС совершили военные преступления против мирных азербайджанских жителей в городах и поселках, удаленных от линии фронта, включая города Гянджу и Барду, а также рассказала о погибших и раненых в результате артиллерийских и ракетных обстрелов армянских ВС.

Ибрагимова также подчеркнула, что распространяемые Арменией слухи о доставке большого количества боевиков из Сирии в Азербайджан ложные и не имеют под собой никакой доказательной базы. Она отметила, что Турция, как союзник Азербайджана, оказывает нашей стране исключительно моральную и политическую поддержку.

Посол вновь напомнила о четырех резолюциях Совета Безопасности ООН, согласно которым Армения должна безоговорочно вывести свои войска с оккупированных территорий Азербайджана, подчеркнув, что несправедливость, продолжающаяся почти 30 лет, не может длиться вечно.

Затем Ханым Ибрагимова проинформировала слушателей об освобожденном селе Вежнали Зангиланского района, акцентировав внимание на зарегистрированных в Швейцарии компаниях и частных лицах, которые занимаются в этом селе незаконной коммерческой деятельностью на месторождениях цветных металлов. В частности, она рассказала о Вартане Сирмакесе, гражданине Швейцарии армянского происхождения - главе Goldstar и часовой марки Frank Muller , отметив, что золотые месторождения Азербайджана незаконно эксплуатировались им в течение многих лет. Она подчеркнула, что физические и юридические лица, занимающиеся незаконной экономической и иной деятельностью на еще недавно оккупированных, а ныне освобожденных территориях, будут привлечены к ответственности Генеральной прокуратурой Азербайджана в соответствии с национальным и международным правом.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)