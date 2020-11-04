Президент Ильхам Алиев: Армяне, проживающие в Нагорном Карабахе, могут быть уверены в том, что будет обеспечена их безопасность

БАКУ /Trend/ - Армяне, проживающие в Нагорном Карабахе, могут быть уверены в том, что будет обеспечена их безопасность.

Как сообщает в среду Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью итальянской газете “La Repubblica” 2 ноября.

Отвечая на вопрос "Какую сложность будет представлять для Вас достижение возможной победы на территории, где проживают 98 процентов армян?", Президент Ильхам Алиев сказал, что сегодня на этой территории, возможно, проживает еще больше армян, так как все азербайджанцы изгнаны.

«Они осуществили против азербайджанцев этническую чистку. Это – статистика, не наша статистика, а советского времени. Сколько человек, представляющих различные национальности, проживало в конце 1970-х годов в Нагорно-Карабахской автономной области? Можно сказать, 25 процентов составляли азербайджанцы, 40 тысяч человек. В Шуше проживало 98 процентов азербайджанцев. Сегодня там нет ни одного азербайджанца. Много азербайджанцев проживало в Ханкенди. Гадрутский район, другие районы, Ходжалы, где они совершили геноцид, на 100 процентов состояли из азербайджанцев. Таким образом, все они подверглись этнической чистке, пыткам, были убиты и изгнаны. К сожалению, никто не обвинил Армению в этом. Мы не увидели никаких санкций против Армении, никакой оказанной нам серьезной информационной поддержки. Так что это было сделано, они создали на месте реальность. Это, во-первых. Во-вторых, 200 лет назад там вообще не было армян. Я неоднократно ссылался на договоры, подписанные Карабахским ханом с Российской империей. В этих договорах – Кюрекчайском договоре 1805 года ничего не говорится об этнических армянах. Этнические армяне были доставлены в этот регион царской Россией из Восточной Анатолии и Ирана с целью изменения его религиозного и этнического состава. Это – историческая часть. Теперь вернемся к вашему вопросу. Я неоднократно говорил, что все жители Нагорного Карабаха будут продолжать жить там мирно и достойно. Армяне – наши граждане. В различных местах Азербайджана, в основном Баку, проживают тысячи армян. Армяне, проживающие в Нагорном Карабахе, могут быть уверены в том, что будет обеспечена их безопасность, их материальное положение станет лучше, они будут жить лучше, так как сегодня находятся под давлением режима хунты в Нагорном Карабахе», - сказал глава государства.