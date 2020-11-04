Президент Ильхам Алиев: Чтобы заручиться определенной поддержкой, Пашинян пытается воспользоваться любым фейковым методом

БАКУ /Trend/ - Чтобы заручиться определенной поддержкой, премьер-министр Армении пытается воспользоваться любым фейковым методом.

Как сообщает в среду Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью итальянской газете “La Repubblica” 2 ноября, отвечая на вопрос «Что бы Вы ответили премьер-министру Пашиняну, с которым я встречался три недели назад? Он сказал, что опасается нового геноцида в Нагорном Карабахе».

«Абсолютная ложь. Вся их история – ложь. Это не имеет никакого значения. Я сказал, что в Азербайджане проживает тысячи армян. В Армении или Нагорном Карабахе нет ни одного азербайджанца. 99 процентов населения Армении составляют этнические армяне. Можете ли вы найти другую страну в нашем регионе, где одна нация составляет такое большинство? Это моноэтническая республика. Почему? Потому что они либо прогнали всех, либо другие нации жить там не могут. Азербайджан – мультиэтническая, многоконфессиональная страна. Поэтому говорить о так называемом «геноциде» абсолютно неприемлемо и это очередной фейк, который они хотят представить, точно так же, как они это делают всегда. Они всегда хотят преподнести себя вечно страдающими, плачущими, вечно нуждающимися в помощи людьми. Но посмотрите, что происходит сегодня. Он [Пашинян] пять раз в день звонит Президенту Путину, Президенту Макрону, он, может быть, звонит и реже, но все же звонит, он звонит всем. Он звонит европейским лидерам. Он просит признать Нагорный Карабах, но не понимает, что у Европейского Союза есть единая позиция по территориальной целостности Азербайджана. Поэтому, чтобы заручиться определенной поддержкой, он пытается воспользоваться любым фейковым методом. Так что, как я уже сказал, это абсолютная ложь. Я отвечаю за свои слова, проживающие в Нагорном Карабахе армяне могут быть уверены, что их безопасность будет обеспечена», - сказал глава государства.