Президент Ильхам Алиев: Пашинян не хочет прекращения войны

БАКУ /Trend/ - Азербайджан уже освободил четыре района в одностороннем порядке. Поэтому Пашинян должен сказать, что выведет свои войска из оставшихся под оккупацией территорий Агдамского, Кяльбаджарского и Лачинского районов. Но он не делает заявления. Это говорит о том, что он не хочет прекращения войны.

Как сообщает в среду Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью итальянской газете “La Repubblica” 2 ноября, отвечая на вопрос «У Вас есть особые партнерские связи с Италией. Вы – наш первый поставщик нефти и газа. Если война приведет к большому кровопролитию, не боитесь ли Вы, что это повлияет на партнерство?».

«Я так не считаю. Во-первых, я думаю, что чем быстрее закончится война, тем будет лучше. Мы выдвинули такое предложение, и оно было очень конструктивным. За этот период чуть больше месяца я неоднократно говорил и могу повторить еще раз, что если премьер-министр Армении возьмет на себя обязательство об освобождении оставшейся части территорий, то мы готовы остановиться сегодня. Пока он не взял на себя такое обязательство. Когда ему задают вопрос о компромиссах, то он всегда говорит о самоопределении. Но самоопределение не тот компромисс, на который они должны пойти. Их компромиссом должно быть освобождение всех территорий в соответствии с выполнением резолюций Совета Безопасности ООН и базовых принципов. В базовых принципах говорится, что сначала должны быть освобождены пять, а затем еще два района. Мы уже освободили четыре района в одностороннем порядке. Поэтому он должен сказать, что выведет свои войска из оставшихся под оккупацией территорий Агдамского, Кяльбаджарского и Лачинского районов. Но он не делает заявления. Это говорит о том, что он не хочет прекращения войны. Мы готовы, это, во-первых. Я не думаю, что это приведет к каким-то осложнениям с нашими партнерами. С Италией у нас особые отношения. Мы подписали документ о стратегическом партнерстве. До пандемии я совершил официальный визит в Италию, он был очень успешным, и мы с большими планами вернулись обратно домой. Я уверен, что мы реализуем эти планы, несмотря на то, что пандемия внесла в них кое-какие коррективы. Но эти планы были в основном связаны не только с энергетическим сектором. Думаю, что в сфере энергетики мы реализовали все запланированное. Считаю, что сегодня по нефтяным поставкам Италия является нашим основным торговым партнером, и в ближайшее время мы отметим открытие ТАР и тем самым "Южный газовый коридор" будет завершен. Кроме того, многие итальянские компании на протяжении долгих лет успешно действуют в Азербайджане. Мы планируем пригласить еще больше итальянских компаний в качестве подрядчиков. Кстати, они завершили здесь целый ряд важных проектов в сфере производства нефтехимической продукции, и мы с Президентом Маттареллой вместе принимали участие в церемонии открытия. Поэтому я уверен, что этот конфликт не повлияет на наши отношения не только с Италией, но и ни с одной страной. Я уверен в этом», - сказал глава государства.