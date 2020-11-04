Президент Ильхам Алиев: Армяне всегда хотят преподнести себя вечно страдающими, плачущими, вечно нуждающимися в помощи людьми

БАКУ /Trend/ - Армяне всегда хотят преподнести себя как вечно страдающие, плачущие, вечно нуждающиеся в помощи люди.

Как сообщает в среду Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью итальянской газете “La Repubblica” 2 ноября, отвечая на вопрос корреспондента газеты "Что бы Вы ответили премьер-министру Пашиняну, с которым я встречался три недели назад? Он сказал, что опасается нового геноцида в Нагорном Карабахе".

«Посмотрите, что происходит сегодня. Он [Пашинян] пять раз в день звонит Президенту Путину, Президенту Макрону, он, может быть, звонит и реже, но все же звонит, он звонит всем. Он звонит европейским лидерам. Он просит признать Нагорный Карабах, но не понимает, что у Европейского Союза есть единая позиция по территориальной целостности Азербайджана. Поэтому, чтобы заручиться определенной поддержкой, он пытается воспользоваться любым фейковым методом. Так что, как я уже сказал, это абсолютная ложь. Я отвечаю за свои слова, проживающие в Нагорном Карабахе армяне могут быть уверены, что их безопасность будет обеспечена», - сказал глава государства.