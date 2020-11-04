Армении очень больно признавать успехи Азербайджана на поле боя - депутат

БАКУ /Trend/ - Начало контрнаступательной операции азербайджанской армии и уверенные победы над противником создали новые реалии и условия в урегулировании нагорно-карабахского конфликта.

Об этом в среду сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Афет Гасанова.

Она сообщила, что как и отметил Президент Ильхам Алиев, уже нет ни статуса-кво, ни линии соприкосновения.

"Статус-кво и линия соприкосновения, которые существовали 30 лет, в короткие сроки были изменены нашей победоносной армией под руководством Верховного Главнокомандующего Президента Ильхама Алиева. Созданный армянами миф о нерушимости их армии был разрушен. Около 200 населенных пунктов уже освобождены от армянской оккупации, продвижение нашей армии продолжается", - сказала Афет Гасанова.

Депутат заявила, что ситуация вокруг нагорно-карабахского конфликта находится под контролем Азербайджана. Успех нашей армии на поле боя, подчеркнула Гасанова, позволил нашей стране получить большое преимущество в дипломатической сфере.

"Таким образом, согласно плану поэтапного урегулирования конфликта, четыре из пяти регионов, подлежащих освобождению на первом этапе, уже освобождены, поэтому этот план считается устаревшим. То есть, реалии уже изменились. То, что Азербайджан предлагал армянской стороне в течении 27 лет, уже утратило силу.

У Армении больше нет возможностей выдвигать условия для урегулирования конфликта, потому что своими победами азербайджанская армия в короткие сроки лишила Армению этих возможностей. Теперь условия и на поле боя, и за столом переговоров диктует Азербайджан. Теперь Армения не способна диктовать условия, она должна брать на себя обязательства. Армении очень больно смириться с успехом Азербайджана на поле боя. Но единственный путь для Армении закончить войну - это признать свое поражение, нашу победу, а затем взять на себя обязательства по освобождению оставшихся под оккупацией территорий", - сказала Афет Гасанова.

Депутат подчеркнула, что теперь, побежденный и загнанный в тупик Пашинян, ищет виноватых, но он не хочет понимать, что главный виновник его неудач - агрессивная политика армянского правительства и государства.

"Неоднократно игнорируя предложения Азербайджана, проявляя пренебрежение к нашей стране, демонстрируя оскорбительное поведение, перечеркивая позитивную динамику, достигнутую в переговорном процессе за 27 лет, Пашинян должен был предугадать, к каким последствиям это приведет", - добавила Афет Гасанова.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)